Beautiful: Thomas finge con Hope che va tutto bene (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella puntata odierna per quanto riguarda la nostra amata soap opera americana. Anche oggi, 1 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo e super interessante appuntamento con Beautiful. Ma cerchiamo di capire insieme che cosa succederà e perchè la storia sarà ancora molto lunga tra due protagonisti. LEGGI ANCHE —> Doc 2 nelle tue mani, l’anticipazione shock arriva da Spollon Iniziamo con il dire che Hope è convinta che Liam sia veramente ossessionato da Steffy, e che stia cercando di non farla stare insieme a Finn perchè in fondo prova un sentimento, ancora per la giovane Forrester. Thomas è ossessionato da Hope Inoltre, è convinta che non vede tutti i cambiamenti che ha fatto Thomas solamente perchè lo odia. Il ragazzo, si sta davvero ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella puntata odierna per quanto riguarda la nostra amata soap opera americana. Anche oggi, 1 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo e super interessante appuntamento con. Ma cerchiamo di capire insieme che cosa succederà e perchè la storia sarà ancora molto lunga tra due protagonisti. LEGGI ANCHE —> Doc 2 nelle tue mani, l’anticipazione shock arriva da Spollon Iniziamo con il dire cheè convinta che Liam sia veramente ossessionato da Steffy, e che stia cercando di non farla stare insieme a Finn perchè in fondo prova un sentimento, ancora per la giovane Forrester.è ossessionato daInoltre, è convinta che non vede tutti i cambiamenti che ha fattosolamente perchè lo odia. Il ragazzo, si sta davvero ...

Advertising

TwBeautiful : Nelle puntate italiane di BEAUTIFUL, Thomas porta a casa la bambola Hope, Liam e Hope concordano sul non fidarsi to… - beautiful_outoc : Thomas riceve una strana scatola - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 1 dicembre: Brooke mette in guardia Hope da Thomas. Carter si dichiara a Zoe - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 1° dicembre 2021: Thomas è ancora ossessionato da Hope. Brooke mette in guardia la figlia! - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: l'ossessione di Thomas, paura per i Forrester -