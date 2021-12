Aifa, via libera ai vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco () alla vaccinazione anti - Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni . La vaccinazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Viadell'Agenzia italiana del farmaco () alla vaccinazione anti - Covid per la fascia pediatrica deitra 5 e 11. La vaccinazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in ...

