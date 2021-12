Variante Omicron, Oms sconsiglia viaggi a over 60 e fragili (Di martedì 30 novembre 2021) Con la nuova diffusione della Variante Omicron del Covid le persone, considerate fragili, i sessantenni e gli over 60 dovrebbero rinviare i viaggi. L’avvertimento arriva dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che in una nota invita ”tutti i viaggiatori a rimanere vigili” e a ”vaccinarsi quando è il loro turno”. In particolare, l’Oms si rivolge alle ”persone che non stanno bene o sono a rischio di sviluppare una grave malattia da Covid-19 e di morire, comprese le persone di età pari o superiore a 60 anni o quelle con comorbilità”. Citando ”ad esempio malattie cardiache, cancro e diabete”, l’Oms afferma che queste persone ”dovrebbero posticipare il viaggio”. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha, poi, elogiato il Sudafrica e il Botswana per le loro ”capacità di ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 novembre 2021) Con la nuova diffusione delladel Covid le persone, considerate, i sessantenni e gli60 dovrebbero rinviare i. L’avvertimento arriva dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che in una nota invita ”tutti iatori a rimanere vigili” e a ”vaccinarsi quando è il loro turno”. In particolare, l’Oms si rivolge alle ”persone che non stanno bene o sono a rischio di sviluppare una grave malattia da Covid-19 e di morire, comprese le persone di età pari o superiore a 60 anni o quelle con comorbilità”. Citando ”ad esempio malattie cardiache, cancro e diabete”, l’Oms afferma che queste persone ”dovrebbero posticipare ilo”. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha, poi, elogiato il Sudafrica e il Botswana per le loro ”capacità di ...

