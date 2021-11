Serie C-Girone C, designazioni 17a giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Monopoli (Di martedì 30 novembre 2021) La sfida tra Palermo e Monopoli è in programma domenica 5 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Leggi su mediagol (Di martedì 30 novembre 2021) La sfida traè in programma domenica 5 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera".

Advertising

OptaPaolo : 61% - Stefano #Pioli ha vinto il 61% delle partite alla guida dei rossoneri in campionato (50 su 82), solo Lajos Cz… - XxErPupone97Xx : RT @FigaroEsports: ?? Full-Time ?? ??@VPGEurope ???18° Giornata Championship North ??#Mondeville ? ??@VPGEurope ???19° Giornata Championship… - MRB_it : ? | Le designazioni arbitrali della 17a Giornata del girone C di Serie C #MondoRossoBlù #MRB #SerieC - infoitinterno : SERIE C GIRONE C - Catanzaro, ufficiale l'esonero di Calabro - sportavellino : Marcatori girone C – Moro sempre più in fuga, Ferrante aggancia Giannone - -