Quirinale, Letta: “Berlusconi? Non è candidatura che possa essere votata da Pd” (Di martedì 30 novembre 2021) “Il Pd non voterebbe Berlusconi al Colle? Non mi sembra ci siano dubbi. Non credo che la candidatura di Berlusconi sia in grado di essere votata dal Pd e nemmeno da un larga maggioranza”. Così Enrico Letta a Cartabianca. “Ho pronosticato che il presidente o la presidente sia eletto da una larga maggioranza. E anche dall’opposizione. È per il bene del Paese”, ha poi aggiunto. “Faccio un unico pronostico: l’elezione del nuovo capo dello Stato non potrà che essere a larga maggioranza o cade il governo”, ha detto allora concludendo: “E’ assurdo pensare a candidati di bandiera di uno dei due schieramenti, come lo sarebbe Berlusconi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021) “Il Pd non voterebbeal Colle? Non mi sembra ci siano dubbi. Non credo che ladisia in grado didal Pd e nemmeno da un larga maggioranza”. Così Enricoa Cartabianca. “Ho pronosticato che il presidente o la presidente sia eletto da una larga maggioranza. E anche dall’opposizione. È per il bene del Paese”, ha poi aggiunto. “Faccio un unico pronostico: l’elezione del nuovo capo dello Stato non potrà chea larga maggioranza o cade il governo”, ha detto allora concludendo: “E’ assurdo pensare a candidati di bandiera di uno dei due schieramenti, come lo sarebbe”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

