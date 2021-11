(Di martedì 30 novembre 2021) Su ordine della Procura Europea (EPPO – European Public Prosecutor’s Office) – sede di Palermo, militari del locale Comando Provinciale della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 13 persone, indagate in relazione all’organizzazione di una strutturata rete criminale transnazionale, operante tra la Tunisia e la Sicilia, finalizzata al contrabbando diprovenienti dal Nord-Africa. Le investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – GICO (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata), con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti, pedinamenti e videoriprese, sulla scorta degli elementi acquisiti, hanno consentito di sgominare due distinte organizzazioni criminali, in affari fra loro: • la prima, con basi operative nella ...

Advertising

elenaricci1491 : Fermati contrabbandieri di sigarette, percepivano il reddito di cittadinanza - forzearmatenews : Fermati contrabbandieri di sigarette, percepivano il reddito di cittadinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Fermati contrabbandieri

... arrestando in flagranza 36(per cui si è proceduto separatamente) e riuscendo a ... Sei dei, infine, risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il ...... arrestando in flagranza di reato 36, riuscendo a sequestrare complessivamente 23 ... Sei dei, infine, risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il ...Coinvolti sette siciliani. Stoccaggio in alcuni magazzini a Trapani e vendita nelle piazze di Palermo. Giro di affari milionario ...L'inchiesta della Procura Europea e del Gico della Guardia di Finanza ha permesso di smantellare una banda che trafficava in tabacchi con basi operative tra la provincia di Trapani e il nord Africa ...