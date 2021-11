Caos su Omicron: per l'Ema vaccini in 3 - 4 mesi. Ma a Moderna sono meno ottimisti (Di martedì 30 novembre 2021) Preoccupa sempre di più la possibilità che l'ultima variante del Covid "Omicron" possa bucare i vccini. L'ultimo allarme arriva dall'amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel che prevede un "... Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 novembre 2021) Preoccupa sempre di più la possibilità che l'ultima variante del Covid "" possa bucare i vccini. L'ultimo allarme arriva dall'amministratore delegato di, Stephane Bancel che prevede un "...

Advertising

infoitinterno : Variante Omicron e caos vaccini, Moderna smentisce Pfizer: “Sono meno efficaci, vanno modificati” - giovannidalloli : «Moderna: 'Vaccini molto meno efficaci contro Omicron'» E comunque, mentre la scienza studia, prudenza nei comporta… - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Se però, ancora una volta, a questi canali di informazione ufficiali si affiancano i singoli esperti che spiegano altro - ra… - RiccardoValassi : @vitalbaa @GiovaQuez La prima regola della comunicazione e’ che se il messaggio non viene compreso o compreso male,… - Amaccagno66Anna : @GiovaQuez @giord97 @vitalbaa sicuramente hai ragione a dire che c' è caos comunicativo. Ma c' è anche da sottoline… -