Bradley Cooper minacciato con un coltello | “Avevo abbassato la guardia”

(Di martedì 30 novembre 2021) L'attore di A Star is Born, in un'intervista a Dax Shepherd, ha raccontato del giorno in cui è stato fermato nella metropolitana di New York da un ragazzo con un'arma: "È stato tutto piuttosto incredibile. Ero troppo a mio agio in città". L'articolo proviene da DireDonna.

Da fanpage.ite Irina Shyak Attore e regista,è uno degli volti più amati del panorama cinematografico mondiale. L'americano di origini italiane ha raggiunto il successo con la ...Il noto attore rivela un dettaglio inedito della sua vita prima della pandemia, quando è stato minacciato da un delinquente alla metro di New York.ha vissuti momenti di terrore e panico esattamente come in un film poliziesco ma nella realtà. L'attore è stato minacciato con un coltello nella metropolitana di New York da un ...Bradley Cooper è stato aggredito in metropolitana a New York. L'attore è stato vittima di un uomo che gli ha puntato un coltello contro ...Il noto attore rivela un dettaglio inedito della sua vita prima della pandemia, quando è stato minacciato da un delinquente alla metro di New York ...