AIDS, 40 anni dopo: la ricerca continua a portare risultati (Di martedì 30 novembre 2021) A 40 anni dalla sua comparsa, l'AIDS è ancora una malattia che colpisce molte persone nel mondo, anche se mediaticamente appare essere stata silenziata. Nel corso del tempo però sono anche stati fatti enormi passi avanti nella ricerca di terapie, che oggi portano risultati molto significativi. Ne abbiamo parlato, in occasione del XX Congresso SIMIT a Milano, con il virologo Giovanni Di Perri, direttore Malattie infettive all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. "Oggi - ci ha detto - nelle migliori condizioni di esercizio terapeutico le aspettative di vita di un soggetto affetto da HIV si approssima a quella della popolazione generale. Quindi questo è al momento il miglior obiettivo raggiungibile, ma non lo raggiungono tutti. Ci sono variabili legate al momento dell'infezione quando viene iniziata la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 novembre 2021) A 40dalla sua comparsa, l'è ancora una malattia che colpisce molte persone nel mondo, anche se mediaticamente appare essere stata silenziata. Nel corso del tempo però sono anche stati fatti enormi passi avanti nelladi terapie, che oggi portanomolto significativi. Ne abbiamo parlato, in occasione del XX Congresso SIMIT a Milano, con il virologo GiovDi Perri, direttore Malattie infettive all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. "Oggi - ci ha detto - nelle migliori condizioni di esercizio terapeutico le aspettative di vita di un soggetto affetto da HIV si approssima a quella della popolazione generale. Quindi questo è al momento il miglior obiettivo raggiungibile, ma non lo raggiungono tutti. Ci sono variabili legate al momento dell'infezione quando viene iniziata la ...

