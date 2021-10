Zenit-Juventus, diretta streaming: dove vedere la partita stasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Zenit-Juventus, streaming gratis: la diretta della partita di stasera in Champions League. Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Tutte le info utili. Chiellini e Szczesny guidano la difesa della Juventus (Getty Images)Mercoledì di Champions League. Dopo Milan e Inter ieri sera, questa volta tocca a Juventus e Atalanta scendere in campo per rappresentare il calcio italiano nell’Europa che conta. La squadra di Massimiliano Allegri guida il Girone H a punteggio pieno: sei punti in due partite contro Malmö e Chelsea. Fin qui la formazione bianconera non ha subito goal, portando la differenza reti a +4. Questa sera alle ore 21.00 la Vecchia Signora è attesa a San Pietroburgo per sfidare lo Zenit, mentre sull’altro campo andrà in scena ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 ottobre 2021)gratis: ladelladiin Champions League. Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Tutte le info utili. Chiellini e Szczesny guidano la difesa della(Getty Images)Mercoledì di Champions League. Dopo Milan e Inter ieri sera, questa volta tocca ae Atalanta scendere in campo per rappresentare il calcio italiano nell’Europa che conta. La squadra di Massimiliano Allegri guida il Girone H a punteggio pieno: sei punti in due partite contro Malmö e Chelsea. Fin qui la formazione bianconera non ha subito goal, portando la differenza reti a +4. Questa sera alle ore 21.00 la Vecchia Signora è attesa a San Pietroburgo per sfidare lo, mentre sull’altro campo andrà in scena ...

