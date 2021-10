Voghera, torna libero l'ex assessore che uccise un migrante in piazza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) commenta E' tornato libero Massimo Adriatici, l'ex assessore alla Sicurezza del comune di Voghera . L'uomo era agli arresti domiciliari dal 20 luglio quando, nella piazza della cittadina lombarda, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 ottobre 2021) commenta E'toMassimo Adriatici, l'exalla Sicurezza del comune di. L'uomo era agli arresti domiciliari dal 20 luglio quando, nelladella cittadina lombarda, ...

TgLa7 : #Ansa: torna libero l'ex assessore di #Voghera che aveva ucciso un uomo in piazza - LuigiCornaglia : RT @unoscribacchino: “Il pm non ha fatto richiesta di rinvio a giudizio né di giudizio immediato né ha modificato il capo di imputazione da… - MauroCapozza : RT @salvinimi: Se questo è un paese sano ???????????????????? Sparò e uccise un uomo: domani torna libero l’ex assessore di Voghera Massimo Adriatic… - ilgiornale : Massimo Adriatici è ancora indagato per l'omicidio di Youns Boussettaoui ma è tornato libero per scadenza dei termi… - d_guidazzi : RT @annak65649009: La legge è uguale per tut…ah no. Quelli del referendum sulla giustizia. -