Ue: Draghi, 'non è solo per bisogno che si sta in Europa ma per realismo' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'Europa svolgerà necessariamente un ruolo unico, insostituibile, sia per la dimensione degli interventi sia per le molte circostanze in cui la solidarietà sarà necessaria. In Europa ci si sta non solo per bisogno ma per realismo e idealismo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle repliche al Senato dopo l'informativa sul Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'svolgerà necessariamente un ruolo unico, insostituibile, sia per la dimensione degli interventi sia per le molte circostanze in cui la solidarietà sarà necessaria. Inci si sta nonperma pere idealismo". Lo ha detto il premier Mario, nel corso delle repliche al Senato dopo l'informativa sul Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.

