Uccise un uomo a coltellate nel 2013, va in carcere a 76 anni: la storia

Tempo di lettura: < 1 minuto

Avellino – E' stato arrestato nella notte dai carabinieri ad Avella, in provincia di Avellino, Santolo Sorriento, oggi 76enne, che il 2 gennaio del 2013 Uccise a coltellate Benito Fusco Petrillo, 71 anni. I militari hanno eseguito il provvedimento emesso dall'Ufficio esecuzioni della Corte d'Appello di Napoli in seguito alla definitiva pronuncia di condanna della Corte di Cassazione. Sorriento, che è stato trasferito nel carcere di Avellino, dovrà scontare una pena residua di sei anni e nove mesi di reclusione. All'origine dell'omicidio, decennali dissapori tra i due dovuti, secondo Sorriento, al mancato pagamento di lavori che sarebbero stati effettuati nell'abitazione della vittima negli anni successivi al terremoto del 1980.

