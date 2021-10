Stop a mascherine in classe | la richiesta dell’Alto Adige per docenti e studenti Bianchi apre | ma avverte | “Necessario approfondimento”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'assessore altoatesino alla scuola in lingua tedesca Philipp Achammer ha partecipato ad una videoconferenza con il ministro dell'Istruzione Patrizio. Al centro del colloquio le misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico. L'articolo .

eziomauro : Covid, duecento morti al giorno: costa caro al Regno Unito lo stop a mascherine e pass - eziomauro : Covid, duecento morti al giorno: costa caro al Regno Unito lo stop alle mascherine e il no al Pass - Pier083 : RT @eziomauro: Covid, duecento morti al giorno: costa caro al Regno Unito lo stop a mascherine e pass - CiccioniSe : RT @EmilioBerettaF1: Covid, duecento morti al giorno: costa caro al Regno Unito lo stop alle mascherine e il no al Pass - infoitinterno : Covid, Bassetti: “Stop mascherine e green pass a gennaio con 90% di vaccinati” -

Ultime Notizie dalla rete : Stop mascherine

Adnkronos

... "Un fallimento epocale la strategia dell'immunità di gregge, migliaia di morti evitabili" Covid, duecento morti al giorno: costa caro al Regno Unito loallee il no al PassMatteo Bassetti "A gennaio viae green pass"/ "Basta confondere la gente" In particolare,... Matteo Bassetti "Con 90% vaccinati,restrizioni"/ "Farmacie in tilt per tamponi" MATTEO ...L’assessore altoatesino alla scuola in lingua tedesca Philipp Achammer ha partecipato ad una videoconferenza con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Al centro del colloquio le misure per fro ...L'intervista di Bassetti è stata rilasciata a Mattino 5 in onda su Canale Cinque raggiungendo il 90% di cittadini vaccinati accadrà la magia ...