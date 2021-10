Spalletti e Koulibaly in coro: “Con il Legia decisiva, sarebbe un peccato non andare avanti” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 10 minutiNapoli – Alla vigilia Kalidou Koulibaly ha presentato la sfida di Europa League contro il Legia Varsavia in una conferenza stampa congiunta con l’allenatore Luciano Spalletti dal centro sportivo di Castel Volturno. Queste le parole del difensore senegalese: “Per la partita di domani dobbiamo essere pazienti perché il Legia si chiude dietro e riparte molto bene, l’abbiamo visto contro il Leicester, quando hanno avuto 3-4 occasioni di segnare. Se il Legia è al primo posto del girone è perché lo merita, non per fortuna. Svolgono bene il proprio piano di gioco. Domani verranno con le stesse intenzioni, aspettarci dietro e ripartire, noi dovremo essere bravi a segnare il prima possibile. Ma se non arriva il gol bisognerà essere pazienti perché potremo vincerla anche con la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 10 minutiNapoli – Alla vigilia Kalidouha presentato la sfida di Europa League contro ilVarsavia in una conferenza stampa congiunta con l’allenatore Lucianodal centro sportivo di Castel Volturno. Queste le parole del difensore senegalese: “Per la partita di domani dobbiamo essere pazienti perché ilsi chiude dietro e riparte molto bene, l’abbiamo visto contro il Leicester, quando hanno avuto 3-4 occasioni di segnare. Se ilè al primo posto del girone è perché lo merita, non per fortuna. Svolgono bene il proprio piano di gioco. Domani verranno con le stesse intenzioni, aspettarci dietro e ripartire, noi dovremo essere bravi a segnare il prima possibile. Ma se non arriva il gol bisognerà essere pazienti perché potremo vincerla anche con la ...

