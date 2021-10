Roma, il ginocchio di Zaniolo non preoccupa ma è meglio non rischiare (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A turbare la Roma e Mourinho, oltre all’ultima debacle in campionato, ci sono i problemi d’infermeria: dopo aver trascorso in apprensione la vigilia della gara con la Juventus a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato da Abraham in Nazionale, ora c’è la tegola Zaniolo da sistemare. Nonostante la risonanza a cui Nicolò si è sottoposto nella notte tra domenica e lunedì abbia escluso la presenza di lesioni, nel ginocchio sinistro del giocatore è stato comunque rilevato un piccolo versamento che ne mette a forte rischio la presenza con il Napoli. Mou e il suo staff cercheranno di fare il possibile per averlo in campo contro i campani, ma la priorità ora è non far correre alcun tipo di rischio ad un soggetto ‘sensibile’ come è il numero 22. Se si sceglierà la strada della cautela, Zaniolo potrebbe saltare anche il ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A turbare lae Mourinho, oltre all’ultima debacle in campionato, ci sono i problemi d’infermeria: dopo aver trascorso in apprensione la vigilia della gara con la Juventus a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato da Abraham in Nazionale, ora c’è la tegolada sistemare. Nonostante la risonanza a cui Nicolò si è sottoposto nella notte tra domenica e lunedì abbia escluso la presenza di lesioni, nelsinistro del giocatore è stato comunque rilevato un piccolo versamento che ne mette a forte rischio la presenza con il Napoli. Mou e il suo staff cercheranno di fare il possibile per averlo in campo contro i campani, ma la priorità ora è non far correre alcun tipo di rischio ad un soggetto ‘sensibile’ come è il numero 22. Se si sceglierà la strada della cautela,potrebbe saltare anche il ...

