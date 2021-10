Patentino A2 per l’uso del drone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le riprese aeree con i droni sono ormai diventate un must nella realtà del video-making. Sono, però, necessarie certificazioni che attestino l’abilitazione all’utilizzo di questi dispositivi in sicurezza per poterli utilizzare al meglio e secondo legge. Questi dispositivi sono classificati in base al peso è quindi sarà necessario capire qual è l’attestato più adatto al nostro bisogno. È fondamentale però tener conto anche dell’uso che intendiamo fare del dispositivo, infatti esistono patentini adatti ai diversi usi. In questa breve guida ci occuperemo del Patentino per droni di tipo A2. Per eventuali approfondimenti è possibile consultare anche il sito https://www.dronext.eu/manuale-eserciziario-esame-crodove troverete una sezione dedicata al Patentino per drone A2. Patentino per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le riprese aeree con i droni sono ormai diventate un must nella realtà del video-making. Sono, però, necessarie certificazioni che attestino l’abilitazione all’utilizzo di questi dispositivi in sicurezza per poterli utilizzare al meglio e secondo legge. Questi dispositivi sono classificati in base al peso è quindi sarà necessario capire qual è l’attestato più adatto al nostro bisogno. È fondamentale però tener conto anche delche intendiamo fare del dispositivo, infatti esistono patentini adatti ai diversi usi. In questa breve guida ci occuperemo delper droni di tipo A2. Per eventuali approfondimenti è possibile consultare anche il sito https://www.xt.eu/manuale-eserciziario-esame-crodove troverete una sezione dedicata alperA2.per ...

