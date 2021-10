Onofri | “Entrare al Filadeldia dava i brividi”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Claudio, campione che noi abbiamo intervistato, ha parlato della sua esperienza granata ai microfoni di Toro News. Ecco un estratto. “Sono nato calcisticamente a Torino, dopo una prima esperienza al Vanchiglia. Dai Giovanissimi fino al ritiro con la Prima Squadra di Giagnoni: ho fatto tutta la trafila e poi sono tornato dopo i miei primi due anni in Serie A giocati altrove. Purtroppo, le cose non andarono per il verso giusto ma per me il Toro è un qualcosa che mi commuove sempre, e più vado avanti con l’età e peggio è sotto questo punto di vista. Ai grandi livelli non mi è appartenuto, magari sono più ricordato come giocatore di altre squadre, su tutte il Genoa, ma ancora oggi mantengo amicizie con ex compagni e tifosi granata. Si figuri che ho ancora una chat con i miei compagni ai tempi del Toro con i quali vincemmo il campionato Primavera 1969. Con i vari ...