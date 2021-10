Oggi vertice Ue a Bruxelles, l’ultimo di Angela Merkel. Presente anche Draghi (Di giovedì 21 ottobre 2021) Il Consiglio europeo che inizia domani alle 15 a Bruxelles, a cui per l'Italia parteciperà il premier Mario Draghi, segnerà la fine di un'era: l'era, durata 16 anni, della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha marcato tante scelte dell'Ue, dai negoziati sul Trattato di Lisbona a quelli sul primo grande pacchetto climatico dell'Unione, il 20-20-20, dalle famigerate politiche d'austerità durante la crisi del debito sovrano alla svolta del 2020, con le decisioni coraggiose sul "Next Generation EU" e sul Green Deal.Sono 107 i vertici europei a cui ha partecipato, contando quello di domani e tutti gli informali e le videoconferenze durante l'emergenza sanitaria della pandemia. Durante il Consiglio europeo vi sarà una foto ricordo che sarà soprattutto la foto d'addio per Merkel e per un altro primo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 21 ottobre 2021) Il Consiglio europeo che inizia domani alle 15 a, a cui per l'Italia parteciperà il premier Mario, segnerà la fine di un'era: l'era, durata 16 anni, della cancelliera tedesca, che ha marcato tante scelte dell'Ue, dai negoziati sul Trattato di Lisbona a quelli sul primo grande pacchetto climatico dell'Unione, il 20-20-20, dalle famigerate politiche d'austerità durante la crisi del debito sovrano alla svolta del 2020, con le decisioni coraggiose sul "Next Generation EU" e sul Green Deal.Sono 107 i vertici europei a cui ha partecipato, contando quello di domani e tutti gli informali e le videoconferenze durante l'emergenza sanitaria della pandemia. Durante il Consiglio europeo vi sarà una foto ricordo che sarà soprattutto la foto d'addio pere per un altro primo ...

