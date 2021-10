M5S, la riunione dei veleni. “Non parli più a nome di tutti”, Crippa in trincea (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’elezione del nuovo capogruppo grillino alla Camera si incrocia con la partita del Quirinale, ma le tensioni e i veti incrociati rischiano di trasformare questo passaggio in uno psicodramma all’interno del Movimento 5 Stelle. Lo dimostra la tesissima riunione del direttivo M5S alla Camera andata in scena ieri sera a Montecitorio: un confronto molto acceso, raccontano all’Adnkronos fonti pentastellate, condito da urla che sono riecheggiate anche fuori dalla stanza. Da una parte Davide Crippa, capogruppo uscente, il cui mandato scade formalmente a fine anno; dall’altra i contiani Riccardo Ricciardi (vicecapogruppo) e Francesco Silvestri (tesoriere), allineati al leader Giuseppe Conte, il quale vorrebbe far coincidere l’imminente votazione del capogruppo al Senato con quella alla Camera, anticipando, in questo modo, la fine dell’era ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’elezione del nuovo capogruppo grillino alla Camera si incrocia con la partita del Quirinale, ma le tensioni e i veti incrociati rischiano di trasformare questo passaggio in uno psicodramma all’interno del Movimento 5 Stelle. Lo dimostra la tesissimadel direttivo M5S alla Camera andata in scena ieri sera a Montecitorio: un confronto molto acceso, raccontano all’Adnkronos fonti pentastellate, condito da urla che sono riecheggiate anche fuori dalla stanza. Da una parte Davide, capogruppo uscente, il cui mandato scade formalmente a fine anno; dall’altra i contiani Riccardo Ricciardi (vicecapogruppo) e Francesco Silvestri (tesoriere), allineati al leader Giuseppe Conte, il quale vorrebbe far coincidere l’imminente votazione del capogruppo al Senato con quella alla Camera, anticipando, in questo modo, la fine dell’era ...

