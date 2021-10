Luigi, il ballerino sopravvissuto alla tragedia in Arabia: «5 ore in una fossa, al buio. Ho dovuto vedere i miei amici morire» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo giorni di silenzio, parla uno dei protagonisti della drammatica vicenda accaduta in Arabia. Luigi Allocca ha deciso di riportare la sua testimonianza con un post su Instagram: «5 ore in una fossa, al buio e senza acqua». Ballerini morti in Arabia Saudita, parla un sopravvissuto: «Un giorno saprò perché sono vivo» Luigi Allocca è uno dei ballerini sopravvissuti nel drammatico incidente avvenuto in Arabia Saudita, i suoi tre colleghi italiani sono morti a Raid. Su Instagram ha scritto: «Ho dovuto conoscere il mio istinto di sopravvivenza durato 5 ore in fondo a una fossa rocciosa di un deserto. Al buio, senza acqua, senza rete telefonica. Un giorno saprò perché ne sono uscito vivo». Un lungo post ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo giorni di silenzio, parla uno dei protagonisti della drammatica vicenda accaduta inAllocca ha deciso di riportare la sua testimonianza con un post su Instagram: «5 ore in una, ale senza acqua». Ballerini morti inSaudita, parla un: «Un giorno saprò perché sono vivo»Allocca è uno dei ballerini sopravvissuti nel drammatico incidente avvenuto inSaudita, i suoi tre colleghi italiani sono morti a Raid. Su Instagram ha scritto: «Hoconoscere il mio istinto di sopravvivenza durato 5 ore in fondo a unarocciosa di un deserto. Al, senza acqua, senza rete telefonica. Un giorno saprò perché ne sono uscito vivo». Un lungo post ...

