Lorella Boccia e Niccolò Presta diventano genitori

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Come annunciato sui social, in queste oreè diventata mamma. Solo pochi giorni fa la donna aveva rivelato di essere alla fine del tempo previsto e così oggi ha condiviso sui social un bellissimo annuncio: è nata la figlia sua e disi sono conosciuti diversi anni fa grazie a Ciao Darwin, lo show di Canale 5 di Paolo Bonolis. Sembra che fu proprio il figlio di Lucioad insistere, cercando di convincere la bella ballerina ad andare a cena con lui. Per loro il sentimento è stato subito fortissimo e così nel 2019 la coppia è convolata a nozze anche se, come rivelato in una recente intervista a Verissimo, l’uomo non aveva intenzione né di sposarsi né di avere ...