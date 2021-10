LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: tra poco tocca all’Italia! Ritardo per una positività a Covid-19 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Ora cresce l’attesa per l’Italia. Gli azzurri dovrebbero scendere in pedana attorno a mezzogiorno. Il programma originario è in Ritardo di circa 80 minuti. 11.10 SITUAZIONE AGGIORNATA DOPO SEI SUDDIVISIONI All-around. Il giapponese Daiki Hashimoto in testa (88.040) con un decimo di margine sul cinese Zhang Boheng (87.897), più indietro il turco Adem Asil (84.430). Corpo libero. Primeggia il giapponese Kazuki Minami (14.966) davanti al kazako Milad Karimi (14.941) e al connazionale Daiki Hashimoto (14.733). Cavallo con maniglie. La staffilata di Weng Hao (15.600) si sta rivelando imprendibile, lo inseguono da lontano gli statunitensi Stephen Nedoroscik (15.366) e Alec Yoder (15.300). Anelli. Dominio cinese con Lan Xingyu (15.266) e Zhang Boheng (14.866), vicino il russo Grigorii Klimentv ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 Ora cresce l’attesa per l’Italia. Gli azzurri dovrebbero scendere in pedana attorno a mezzogiorno. Il programma originario è indi circa 80 minuti. 11.10 SITUAZIONE AGGIORNATA DOPO SEI SUDDIVISIONI All-around. Il giapponese Daiki Hashimoto in testa (88.040) con un decimo di margine sul cinese Zhang Boheng (87.897), più indietro il turco Adem Asil (84.430). Corpo libero. Primeggia il giapponese Kazuki Minami (14.966) davanti al kazako Milad Karimi (14.941) e al connazionale Daiki Hashimoto (14.733). Cavallo con maniglie. La staffilata di Weng Hao (15.600) si sta rivelando imprendibile, lo inseguono da lontano gli statunitensi Stephen Nedoroscik (15.366) e Alec Yoder (15.300). Anelli. Dominio cinese con Lan Xingyu (15.266) e Zhang Boheng (14.866), vicino il russo Grigorii Klimentv ...

