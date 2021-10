L’effetto del rimbalzo. La ripresa in un dossier del Censis (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Qual è l’umore delle famiglie italiane? Cauto secondo la Confcommercio, in un report Metrica Ricerche dell’11 ottobre. Invece addirittura euforico secondo la Confimprese (associazione del commercio che raggruppa i brand maggiori), la quale in una ricerca effettuata assieme al Censis prevede una ripresa-boom dei consumi, con una spesa in crescita di 60 miliardi e che entro fine anno raggiungerà, nel complesso, i mille. In questo caso la molla sarebbe L’effetto di un anno e mezzo tra lockdown e restrizioni, mesi nei quali tra l’altro proprio per impossibilità o voglia di spesa i risparmi familiari (fonti bancarie) si sono rimpinguati appunto, esattamente di 60 miliardi. Mentre il reddito disponibile, fonte Istat, aumenta dello 0,5 per cento. La ricerca Censis afferma in sostanza che più che il denaro messo da parte e la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Qual è l’umore delle famiglie italiane? Cauto secondo la Confcommercio, in un report Metrica Ricerche dell’11 ottobre. Invece addirittura euforico secondo la Confimprese (associazione del commercio che raggruppa i brand maggiori), la quale in una ricerca effettuata assieme alprevede una-boom dei consumi, con una spesa in crescita di 60 miliardi e che entro fine anno raggiungerà, nel complesso, i mille. In questo caso la molla sarebbedi un anno e mezzo tra lockdown e restrizioni, mesi nei quali tra l’altro proprio per impossibilità o voglia di spesa i risparmi familiari (fonti bancarie) si sono rimpinguati appunto, esattamente di 60 miliardi. Mentre il reddito disponibile, fonte Istat, aumenta dello 0,5 per cento. La ricercaafferma in sostanza che più che il denaro messo da parte e la ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Ieri sono stati emessi 633 mila green pass dopo un test negativo, più del doppio della media dei sette giorni prece… - Carlott92492073 : RT @GandolfoDomini1: Ah ecco ... l'infiltrato torturatore era in realtà uno scihenziahtoh!... Candidato al Nobel per la Fisica del #Draghis… - cescamagenta : RT @apri_la_mente: Protestano con il rosario e il pugno alzato e piangono dicendo frasi senza senso... L'effetto dell'iniezione del 5S è p… - VincenzoViolano : RT @Ussignur_: IL PROBLEMA DEL VAC NON BLOCCANTE (E CON EFFETTO A TEMPO) E' SERIO: AVREMO EPIDEMIA DEI VACCINATI, POTENZIALMENTE PER SEMPRE… - zazoomblog : L’effetto Draghi sul Paese e il tramonto del bipopulismo - #L’effetto #Draghi #Paese #tramonto -

Ultime Notizie dalla rete : L’effetto del Era alla guida sotto l'effetto della cocaina quando causò un incidente stradale: denunciato a Santadi La Nuova Sardegna