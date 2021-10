Juve vince in casa Zennit 0-1 e resta a punteggio pieno Ronaldo affonda l’Atalanta a Manchester 3-2

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)lainZenit, a San Pietroburgo. Perde l'Atalanta a, contro l'United di Cristiano, per 3-2, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 0-2. E' questo il sunto della giornata di Champions per quanto riguarda le squadre italiane L'articolo proviene da Firenze Post.

Chance McKennie In apertura di ripresa la musica non cambia: è laa fare la gara. E al 51' ... LaKulusevski Il più pericoloso nelle file dei piemontesi resta McKennie , che al 73' manda a ...Gol di Kulusevski, bianconeri a punteggio pieno La Juventus1 - 0 in casa dello Zenit San Pietroburgo nella terza giornata del Gruppo H di Champions ... La, che concede poco ai russi in tutta ...23.00 Champions:Atalanta sconfitta,Juve vince L'Atalanta,battuta in rimonta a Manche- ster,cede agli inglesi la testa del gi- rone F.Nel gruppo H terza vittoria del- la leader Juventus in casa del ...Zenit-Juventus 0-1 RETE: 41' st Kulusevski. ZENIT (4-3-3): Kritsyuk 6.5; Karavev 6 (16'st Sutormin 5.5), Chistiakov 5.5 (43'st Krugovoi sv), Lovren 6, ...