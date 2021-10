Il piano perfetto di Ita per Lufthansa. L’importante è aggregare (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Al direttore - Non si azzardi, Enrico Letta, a insidiare il nostro primato: non è lui che ha vinto, siamo noi che abbiamo perso. Orgogliosamente!Andrea Cangini senatore di Forza Italia Al direttore - Se ulteriori analisi confermassero l’interpretazione-previsione del Foglio a proposito del futuro di Ita – una compagnia che si riterrebbe non sia in grado di conseguire profitti, ma che si vorrebbe non perdesse molto, dopo il ridimensionamento, in attesa di un eventuale compratore – allora ci si potrebbe chiedere perché una decisione drastica su di un’aggregazione non sia stata assunta già ora. Non vi sarebbe l’acquirente? Oppure le condizioni che questi, ammesso che esista, pone non sarebbero accettabili? Esiste un problema di consenso sociale? Ma, allora, si ritiene che questi ostacoli saranno superabili se si tratterà di una società che ha iniziato a operare, anche se in perdita? O ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Al direttore - Non si azzardi, Enrico Letta, a insidiare il nostro primato: non è lui che ha vinto, siamo noi che abbiamo perso. Orgogliosamente!Andrea Cangini senatore di Forza Italia Al direttore - Se ulteriori analisi confermassero l’interpretazione-previsione del Foglio a proposito del futuro di Ita – una compagnia che si riterrebbe non sia in grado di conseguire profitti, ma che si vorrebbe non perdesse molto, dopo il ridimensionamento, in attesa di un eventuale compratore – allora ci si potrebbe chiedere perché una decisione drastica su di un’aggregazione non sia stata assunta già ora. Non vi sarebbe l’acquirente? Oppure le condizioni che questi, ammesso che esista, pone non sarebbero accettabili? Esiste un problema di consenso sociale? Ma, allora, si ritiene che questi ostacoli saranno superabili se si tratterà di una società che ha iniziato a operare, anche se in perdita? O ...

