Il duello tra i partiti sulla legge di Bilancio finisce in pareggio

Si sono dati colpi di "reddito" e di "quota 100", ma come se li davano i paladini per incantare il loro pubblico. E hanno aggiunto la frase affondo "sulle pensioni ci riserviamo politicamente", pronunciata da Giancarlo Giorgetti, che corrispondeva però a un piccolo stocco, a uno spadino. Il centrodestra si riparava infatti dietro la montagna "8 miliardi" che il ministro della pace, Daniele Franco, vuole destinare al "taglio della tasse". Stefano Patuanelli provava a strapparne quasi nove per il Rdc ma negoziando la tregua, "accettiamo i correttivi". Ieri, i partiti hanno messo in scena il loro ciclo carolingio. Hanno combattuto di mattina durante la cabina di regia e hanno proseguito nel pomeriggio quando è stato convocato il Cdm per discutere del Documento programmatico di Bilancio che è il preambolo di ogni manovra, la sinossi di ogni grande ...

