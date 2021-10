Gianfranco D’Amico sarà responsabile della divisione Fresco Italia di Bonduelle

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è il nuovodiper il mercatono. Dopo la laurea a pieni voti in Economia e Commercio conseguita all’Università di Salerno e un’esperienza come credit analyst presso Nissan, nel 1996è entrato nella rete commerciale di Danone, per poi andare a ricoprire mansioni di crescente responsabilità all’interno delle strutture marketing e vendite sia presso la filialena sia presso la sede centralemultinazionale agroalimentare, a Parigi. Inè stato giàdel settore Fresh per ...