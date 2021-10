Firenze, manifestazione no green pass per Trieste in piazza della Signoria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Firenze, 20 ottobre 2021 - manifestazione inconsueta, perché nel mezzo della settimana e non come tradizionalmente avviene al sabato, del movimento no green pass. Circa quattrocento le persone che si ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021), 20 ottobre 2021 -inconsueta, perché nel mezzosettimana e non come tradizionalmente avviene al sabato, del movimento no. Circa quattrocento le persone che si ...

Advertising

Slake86091236 : #ioStoConStefanoPuzzer Da Firenze una manifestazione in piazza con musica e canti... in questo momento ...per Tries… - FrancescComito : ?BREAKING: Manifestazione contro il green pass in Piazza della Signoria a Firenze ???? - Laska79 : @GuidoConforti3 Se le rivoluzioni fossero state in stile Fantozzi, lo stato non avrebbe reagito come ha fatto a Fir… - ACCEDIALSITO : RT @RadioGenova: Enorme manifestazione a Firenze contro l'obbligo del passaporto sanitario per lavorare. - Nicola_Firenze : RT @elio_vito: Ringrazio @danielapreziosi per avere ricordato stamane ad @agorarai che sono stato l’unico esponente del centrodestra a part… -