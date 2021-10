Buon compleanno Mattia De Sciglio! Gli auguri della Juventus su Twitter

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Festeggiato protagonista in Serie A Oggi compie gli anni uno dei protagonisti dell’ultima giornata di Serie A trae Roma.De Sciglio spegne 29 candeline e non potrebbe farlo in un momento migliore considerando la ritrovata fiducia dell’ambiente bianconero. Spesso e volentieri al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Torino, l’ex Milan si è sempre fatto trovare pronto nel momento del bisogno. Domenica scorsa è stato decisivo il suo cross pennellato per la testa di Bentancur che, dopo una carambola molto fortunata, ha trovato la deviazione vincente di Moise Kean. L’assist non è stato ufficialmente assegnato a De Sciglio, ma il merito di quel gol lo si deve alla sua gran giocata. Anche in fase difensiva il terzino ha dominato la fascia sinistra, dimostrando ad Allegri che può ancora meritarsi un posto da titolare ...