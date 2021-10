Brescia-Cremonese, tutti i numeri del match (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 38 i precedenti tra Brescia e Cremonese in Serie B: bilancio che sorride alle rondinelle con 13 successi a fronte degli otto dei grigiorossi – completano il parziale 17 pareggi. Il Brescia ha perso l’ultima sfida contro la Cremonese in Serie B (1-2 in casa lo scorso febbraio); soltanto una volta nella sua storia nel torneo cadetto la squadra delle rondinelle ha collezionato due sconfitte consecutive contro i grigiorossi, tra aprile e dicembre 1988. Dopo 10 risultati utili di fila in Serie B (8V, 2N), il Brescia ha perso le ultime due partite di campionato, tante quante nelle precedenti 20 (13V, 5N). I lombardi non rimediano almeno tre ko consecutivi nel torneo dallo scorso gennaio (quattro). La Cremonese ha vinto le ultime due trasferte di Serie B e potrebbe centrare tre successi ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 38 i precedenti train Serie B: bilancio che sorride alle rondinelle con 13 successi a fronte degli otto dei grigiorossi – completano il parziale 17 pareggi. Ilha perso l’ultima sfida contro lain Serie B (1-2 in casa lo scorso febbraio); soltanto una volta nella sua storia nel torneo cadetto la squadra delle rondinelle ha collezionato due sconfitte consecutive contro i grigiorossi, tra aprile e dicembre 1988. Dopo 10 risultati utili di fila in Serie B (8V, 2N), ilha perso le ultime due partite di campionato, tante quante nelle precedenti 20 (13V, 5N). I lombardi non rimediano almeno tre ko consecutivi nel torneo dallo scorso gennaio (quattro). Laha vinto le ultime due trasferte di Serie B e potrebbe centrare tre successi ...

Advertising

zazoomblog : Calcio: Serie B. Aureliano arbitra il derby Brescia - Cremonese - #Calcio: #Serie #Aureliano #arbitra - TUTTOB1 : Serie B, gli arbitri della 9a giornata: Aureliano per il clou Brescia-Cremonese, al 'Via del Mare' fischia Giua - zazoomblog : Serie B il Brescia studia per non sbagliare nel derby contro la Cremonese - #Serie #Brescia #studia #sbagliare - psb_original : Qui Cremonese - Contro il Brescia tornano titolari Okoli e Carnesecchi #SerieB - USCremonese : ?????? ??? Info biglietti ?? -