Bergamo | schianto contro un albero del viale | automobilista illeso

(Di mercoledì 20 ottobre 2021). Un’auto si è schiantataunquesta mattina, intorno alle 6. L’incidente è accaduto in pieno centro, inVittorio Emanuele. L’stava percorrendo ilquando ha perso illlo dell’auto ed è finitouno degli alberi che costeggiano la strada. Nonostante il forte, fortunatamente non è rimasto ferito. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco della centrale di, che ha liberato l’auto dai rami e bonificato l’area poco prima dell’aumento del traffico mattutino.

