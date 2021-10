Attacco hacker contro Siae | chiesto un riscatto di 3 milioni di euro in Bitcoin

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La polizia Postale indaga sul caso, mentre la, per bocca del suo direttore generale, Gaetano Blandini, ha fatto sapere che "non daremo seguito alla richiesta di

Advertising

Agenzia_Italia : ?? === C'è stato un attacco hacker alla @SIAE_Official _ Secondo quanto apprende l'AGI si tratta di un ransomware.… - TgLa7 : Attacco hacker al sito web della #Siae - repubblica : Attacco hacker alla Siae, pubblicati nel dark web documenti degli artisti. Chiesto riscatto in bitcoin - 42Sz40 : @CheckPointSW @CheckPointItaly #hacker #ransomware Siae sotto attacco hacker: rubati 60 Gigabyte di dati e chiesto… - Nova24Tec : Attacco hacker a Siae, rubati 70 gigabyte di dati. Chiesto riscatto: tre milioni in bitcoin Secondo quanto ha spieg… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

Siae, la Società italiana degli autori e degli editori, ha subito un. Un databreach, fuga e pubblicazione di dati, che riguarda 28mila documenti per un totale di circa 60 gigabite di dati degli iscritti. Il team dichiamato 'Everest' ha ...AGI - Siae, la società che gestisce i diritti di artisti del mondo dello spettacolo e della cultura, da quelli discografici a quelli televisivi ed editoriali, è stata oggetto di un. Secondo quanto ha appreso l'AGI, si è trattato di un ransomware che ha paralizzato il sistema informatico . La Società italiana degli autori e degli editori è già a conoscenza dell'...Indaga la polizia postale. E' stato chiesto un riscatto in bitcoin per non pubblicare i documenti degli artisti nel darkweb. Monitoreremo costantemente l'andamento della situazione cercando di mettere ...Attacco hacker per la Siae nelle giornata di oggi. Un gruppo avrebbe chiesto il riscatto alla società, intanto tantissimi dati sono finiti sul dark web ...