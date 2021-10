Allegri: “Non è stata una bella prestazione. Risultato ottimo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Massimiliano Allegri ha parlato così a Prime Video dopo l’1-0 allo Zenit San Pietroburgo: “Ora abbiamo la possibilità di giocarci il passaggio del turno tra 15 giorni, però non è stata una bella prestazione, abbiamo sbagliato tecnicamente. Ora dobbiamo migliorare in fase di possesso, quando la palla arriva vicino all’area. Dobbiamo capire che dopo l’1-0 non possiamo prendere una punizione dai venti metri: è una prestazione giusta con un Risultato ottimo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Massimilianoha parlato così a Prime Video dopo l’1-0 allo Zenit San Pietroburgo: “Ora abbiamo la possibilità di giocarci il passaggio del turno tra 15 giorni, però non èuna, abbiamo sbagliato tecnicamente. Ora dobbiamo migliorare in fase di possesso, quando la palla arriva vicino all’area. Dobbiamo capire che dopo l’1-0 non possiamo prendere una punizione dai venti metri: è unagiusta con un”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

