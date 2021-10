All you need is misinformation (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sì, quello che è sufficiente per inquinare l’informazione è la misinformation, quella manipolazione dei fatti tale per cui noi non possiamo parlare di bufale, e gli avvelenatori di pozzi possono continuare a spargere fuffa. È il caso del profilo Twitter di Pico/Art.32, aperto a giugno 2019 e gestito da un boomer (lo dice lui di essere classe 1963) che adora spargere disinformazione, specie se sanitaria. Il 15 ottobre condivide questa serie di slide: La fonte è scritta chiaramente nelle slide stesse, che vi traduco di seguito: Tutto quello che dovete sapere sulla sicurezza dei vaccini COVID Steve Kirsch Direttore esecutivo Fondazione per i trattamenti preventivi COVID-19 Nessuno presta attenzione all’elefante nella stanza I vaccini stanno uccidendo più persone di quante ne stanno salvando Uccisi 150mila Salvati 10mila Nessuno è stato capace di attaccare i dati o la ... Leggi su butac (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sì, quello che è sufficiente per inquinare l’informazione è la, quella manipolazione dei fatti tale per cui noi non possiamo parlare di bufale, e gli avvelenatori di pozzi possono continuare a spargere fuffa. È il caso del profilo Twitter di Pico/Art.32, aperto a giugno 2019 e gestito da un boomer (lo dice lui di essere classe 1963) che adora spargere disinformazione, specie se sanitaria. Il 15 ottobre condivide questa serie di slide: La fonte è scritta chiaramente nelle slide stesse, che vi traduco di seguito: Tutto quello che dovete sapere sulla sicurezza dei vaccini COVID Steve Kirsch Direttore esecutivo Fondazione per i trattamenti preventivi COVID-19 Nessuno presta attenzione all’elefante nella stanza I vaccini stanno uccidendo più persone di quante ne stanno salvando Uccisi 150mila Salvati 10mila Nessuno è stato capace di attaccare i dati o la ...

Advertising

tonkivnem : facendo il rewatch della s2 di you e all’inizio Love mi faceva un sacco tenerezza - rainingcaffeine : so you like rude people for no reason at all. la canzone non è nemmeno sua ?? l’unica che mi sembra entusiasta è victoria - Pradeep_NRSPP : RT @PKNithiin_FC: Have You All Remember This Scene ??? Manasulo Picchi Prema Vunte alane vastundi ahhh !!?? @PawanKalyan - @actor_nithiin… - AbdulAlhazared : @r0b1nvd @nondelmondo @theres52ways Si vabbè, per voi il sushi è l'all you can eat, so... - _Downey__ : Oggi vado a vedere venom (da sola) e poi vado a cena al all you can eat (da sola) e forse mi sparo anche un bel bubble tea (da sola). -