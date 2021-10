Achille Lauro, su Amazon 'Anni da cane': 'Un futuro da attore? Non lo escludo' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA - 'Noi due folli sembra il film di Godard, io e te, io e te, in fondo'. Sono le note di Io e te, brano inedito di Achille Lauro, a interpretare in musica le turbolente emozioni dell'adolescenza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA - 'Noi due folli sembra il film di Godard, io e te, io e te, in fondo'. Sono le note di Io e te, brano inedito di, a interpretare in musica le turbolente emozioni dell'adolescenza ...

Advertising

SkyTG24 : Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO - princigallomich : Achille Lauro, esce il nuovo brano “Io e te” - Crescinjazz : Così, senza nemmeno passare dal via. #volarebasso Achille Lauro, Io attore? Mi piacerebbe più la regia - statodelsud : Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO - Pino__Merola : Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO -