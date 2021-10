Xbox acquisirà altri studi Phil Spencer | ' non abbiamo assolutamente finito'

(Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo il boss di, Microsoft continuerà ad acquistaredi sviluppo di giochi. Parlando a un evento del Wall Street Journal,ha detto che Microsoft "sicuramente", anche se non ci sono tempistiche per quando questo potrebbe avvenire. Leggi altro...

