Wta Tenerife | Camila Giorgi perde la testa | lancia la racchetta in rete | penalty game per lei

(Di martedì 19 ottobre 2021)lae si prende undi penalità. Nel corso del primo turno del Wta di(Spagna, cemento e torneo organizzato da Mef Tennis Events) contro la moldava naturalizzata spagnola Aliona Bolsova, l’azzurra si innervosisce subito per uno screzio con il papà Sergio e si prende un warning. Poi un altro gesto di stizza che le costa unpoint ed infine, sul 7-6 3-1, la tennista di Maceratacompletamente laper una non chiamata dell’arbitro su una palla che sembrava fuori, elaverso larischiando di fare male ad un raccattapalle. Il giudice di sedia non può fare altro che darle un...

Sospeso per oscurità l'incontro tra Elina Svitolina e Maria Camila Osorio Serrano al torneodi2021 . Si ripartirà nella giornata di domani dal 7 - 5 in favore della tennista ucraina, brava a rimontare per ben due volte un break di svantaggio nell'arco del primo parziale. La ...Seppur nel gioco successivo si complica la vita rischiando di buttare via il break appena conquistato a causa del dritto ballerino, l'atteggiamento della Giorgi si è tramutato. Si rivede il suo ...Camila Giorgi perde la testa e si prende un game di penalità. Nel corso del primo turno del Wta di Tenerife (Spagna, cemento e torneo organizzato da Mef Tennis Events) contro la moldava naturalizzata ...Al torneo Wta di Tenerife 2021 il match tra Elina Svitolina e Maria Camila Osorio Serrano è stato interrotto per oscurità: si riprenderà nella giornata di domani.