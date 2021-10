Uomini e Donne News | corteggiatore racconta la sua tragica storia “mia mamma è stata in coma ed ha un tumore”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Uno deicorteggiatori della nuova stagione diha deciso inaspettatamente deciso di rendere partecipe la tronista,Roberta Giusti,del suo tragico passato;per rassicurarla sul fatto che non potrebbe mai maltrattare una donna.Stiamo parlando di Luca, che nella puntata andata in onda lunedì 18 settembre ha parlato delle difficoltà vissute con la madre, che èmale per molto tempo e lui se n’è amorevolmente preso cura. Il tragico racconto deldi Roberta Giusti: ildella madre Nella puntata di lunedì 18 ottobre c’è stato un clamoroso colpo di scena, infatti, uno dei corteggiatori ha deciso di rivelare la verità sul suo passato. Un racconto da pelle d’oca, che ha coinvolto anche Maria De Filippi, quello di Luca che al momento sta cercando di conquistare la tronista ...

... ha dichiarato Franco, "come osservato in altri paesi dell'ONU, l'impatto della crisi Covid - 19 sull'occupazione è stato maggiore per leche per gli". "La presidenza italiana del G20 ...... una realtà preziosa, fondamentale, indispensabile nel mondo del sociale e che sin dai primi giorni dell'emergenza si è attivata per accogliere in Italia le, glie i bambini che ...