Una nuova variante dietro l'aumento dei casi in Inghilterra (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel paese di Johnson è tornata l'allerta Covid per un nuovo ceppo che potrebbe spiegare l'aumento dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Declino cognitivo: essere ascoltati da un interlocutore può aiutare Le interazioni sociali sono importanti per evitare la demenza. Una nuova ricerca ha dimostrato che avere qualcuno che ti ascolta quando parli ti d una maggiore resilienza ...

Biomateriali migliori grazie alla stampa 3D dei batteri Attraverso una nuova tecnica che utilizza la resina infusa di luce e batteri per produrre microbi modellati in 3D, il team di ricerca del Lawrence Livermore National Laboratory ha stampato con successo biofilm ...

Una nuova grana per Ita: la concorrenza delle low cost AGI - Agenzia Italia La Polonia sceglie lo scontro sullo stato di diritto Pur assicurando che “rimane un membro leale dell'Ue" e "riconosce la primazia" del diritto europeo "sulle leggi nazionali", il primo ministro polacco Morawiecki ha fatto ricorso a tutte le argomentazi ...

Israele, recuperata in mare una spada crociata Una spada di nove secoli fa è stata casualmente recuperata nei giorni scorsi da un sub israeliano immersosi nelle acque antistanti il monte Carmelo (Haifa).

