Tutta colpa della Fata Morgana | Una storia dai toni magici in una terra magica

Tutta colpa della Fata Morgana è il nuovo film del ciclo Purché finisca bene diretto da Marco Oleotto con Nicole Grimaudo, Davide Iacopini e Claudia Potenza, su Rai 1 il 19 ottobre 2021. Dal 2014 a oggi la serie Purché finisca bene di Pepito Produzioni e Rai Fiction ha messo insieme molti titoli e pubblico e non si è fermata nemmeno ora, nella difficile situazione produttiva che stiamo vivendo, proponendo due nuovi film per arricchire questa collection di commedie della fiction nostrana: dopo Digitare il codice segreto della scorsa settimana, arriva infatti anche Tutta colpa della Fata Morgana, un film diretto da Marco Oleotto con un cast composto da Nicole Grimaudo, Davide Iacopini,

