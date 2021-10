Travolta da porta di calcio, muore bimba di 5 anni in provincia dell'Aquila (Di martedì 19 ottobre 2021) L'Aquila - Una bambina di appena cinque anni è morta, nel pomeriggio di oggi, in circostanze ancora da chiarire, a Rocca di Botte in provincia dell'Aquila. Secondo una prima ricostruzione, la bimba originaria della provincia di Roma, si trovava in vacanza nel paesino abruzzese con i genitori, sarebbe stata colpita da una porta di un campo di calcio in disuso Subito allertati i soccorsi, ma i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Sulla dinamica dell'incidente hanno avviato le indagini i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, del Nucleo radiomobile e del Nucleo operativo su delega ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 19 ottobre 2021) L'- Una bambina di appena cinqueè morta, nel pomeriggio di oggi, in circostanze ancora da chiarire, a Rocca di Botte in. Secondo una prima ricostruzione, laoriginariadi Roma, si trovava in vacanza nel paesino abruzzese con i genitori, sarebbe stata colpita da unadi un campo diin disuso Subito allertati i soccorsi, ma i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decessoa piccola. Sulla dinamica'incidente hanno avviato le indagini i carabinieria compagnia di Tagliacozzo, del Nucleo radiomobile e del Nucleo operativo su delega ...

