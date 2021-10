Traffico Roma del 19-10-2021 ore 09:00 (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sulla carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo dalla rustica all’appia code che ritroviamo anche in carreggiata esterna tra Tor Bella Monaca la Tiburtina e poi all’altezza della Roma Fiumicino incolonnamenti soltanto Urbano della A24 da Palmiro Togliatti alla tangenziale verso il centro è in carreggiata opposta da Fiorentini al Raccordo Anulare si transita con difficoltà poi sulle due carreggiate della tangenziale est per Traffico è un incidente troviamo direttamente con code a tratti in direzione Stadio Olimpico dallo svincolo per la Roma L’Aquila alla galleria Giovanni XXIII mentre verso San Giovanni si sta in fila a partire da San Lorenzo ancora difficoltà di transito per un incidente e poi in via di Torpignattara ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo dalla rustica all’appia code che ritroviamo anche in carreggiata esterna tra Tor Bella Monaca la Tiburtina e poi all’altezza dellaFiumicino incolonnamenti soltanto Urbano della A24 da Palmiro Togliatti alla tangenziale verso il centro è in carreggiata opposta da Fiorentini al Raccordo Anulare si transita con difficoltà poi sulle due carreggiate della tangenziale est perè un incidente troviamo direttamente con code a tratti in direzione Stadio Olimpico dallo svincolo per laL’Aquila alla galleria Giovanni XXIII mentre verso San Giovanni si sta in fila a partire da San Lorenzo ancora difficoltà di transito per un incidente e poi in via di Torpignattara ...

