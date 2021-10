Serie A, quattro giocatori squalificati per un turno (Di martedì 19 ottobre 2021) quattro giocatori sono stati squalificati dal giudice sportico dlela Serie A, per un turno in seguito alle gare dell’ultimo turno di campionato. Fermi per una giornata Luiz Felipe (Lazio) “per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre”, Pereyra (Udinese), Sottil (Fiorentina) e Thorsby (Sampdoria). Tra i tecnici, un turno a D’Aversa (Sampdoria). Ammenda di 10.000 euro al Milan “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser verso calciatori della squadra avversaria”. Ammenda di 10mila euro per Aleksandar Kolarov (Inter) “per avere, al 40? del secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto ... Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021)sono statidal giudice sportico dlelaA, per unin seguito alle gare dell’ultimodi campionato. Fermi per una giornata Luiz Felipe (Lazio) “per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre”, Pereyra (Udinese), Sottil (Fiorentina) e Thorsby (Sampdoria). Tra i tecnici, una D’Aversa (Sampdoria). Ammenda di 10.000 euro al Milan “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser verso calciatori della squadra avversaria”. Ammenda di 10mila euro per Aleksandar Kolarov (Inter) “per avere, al 40? del secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto ...

