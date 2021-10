Sci alpino | Mikaela Shiffrin | “A Pechino 2022 voglio gareggiare in tutte e 5 le discipline”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Mentre è ufficialmente scattato il count-down in vista dell’esordio stagionale nella Coppa del Mondo di sci2021-che, come sempre, avverrà con il gigante di Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach, peri pensieri vanno in due direzioni ben distinte. Da un lato la prima gara di una annata nella quale, ovviamente, proverà a rimettere le mani sulla Sfera di Cristallo dopo due anni complicati (soprattutto per quanto accaduto fuori dalle piste), dall’altro lato puntando il mirino soprattutto sui Giochi Olimpici invernali di. La manifestazione sotto i Cinque Cerchi sarà, gioco forza, il momento clou dell’intera stagione e la fuoriclasse statunitense farà di tutto per esserne protagonista. Anzi, la nativa del Colorado ha idee ben chiare su come si ...

L'esempio da seguire è quello di Kilde, capace di vincere la sfera di cristallo due anni fa, anche se con l'aiuto della cancellazione di molte gare per la pandemia.