Prato: rissa in campo, ragazzo finisce in ospedale (Di martedì 19 ottobre 2021) Prato, 19 orrobre 2021 - rissa in campo e un giovane calciatore di 16 anni trasportato in ambulanza al pronto soccorso. E' finita nel peggiore dei modi la sfida del campionato Allievi provinciali, ... Leggi su lanazione (Di martedì 19 ottobre 2021), 19 orrobre 2021 -ine un giovane calciatore di 16 anni trasportato in ambulanza al pronto soccorso. E' finita nel peggiore dei modi la sfida del campionato Allievi provinciali, ...

Advertising

qn_lanazione : Prato: rissa in campo, ragazzo finisce in ospedale - revel : @matteobordone - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Rissa in campo al termine di Poggio-Pistoia nord, arrivano i carabinieri. Un giocatore… - gratacasola : RT @parsival3791: @myrtamerlino Guardate bene che Ci sono altri FASCISTI in giro... - AlessaBartoloni : RT @manolo_loop: Sprangate, calci e pugni a #Prato: operai e sindacalisti #SiCobas picchiati durante il sit in. Accadeva ieri, durante lo… -