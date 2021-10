Ozark 4: Netflix annuncia la data d'uscita della prima parte dell'ultima stagione (Di martedì 19 ottobre 2021) Netflix ha appena annunciato la data d'uscita ufficiale della prima parte dell'ultima stagione di Ozark, una serie televisiva statunitense che ha esordito il 21 luglio 2017. L'uscita di Ozark 4 è ormai vicina: come riportato in precedenza, la quarta e ultima stagione del dramma criminale di Netflix uscirà in due parti, ciascuna delle quali sarà formata da sette episodi. Il colosso dello streaming ha appena annunciato ufficialmente la data di uscita: venerdì 21 gennaio 2022, circa 10 mesi dopo l'uscita ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021)ha appenato lad'ufficialedi, una serie televisiva statunitense che ha esordito il 21 luglio 2017. L'di4 è ormai vicina: come riportato in precedenza, la quarta edel dramma criminale diuscirà in due parti, ciascunae quali sarà formata da sette episodi. Il colossoo streaming ha appenato ufficialmente ladi: venerdì 21 gennaio 2022, circa 10 mesi dopo l'...

