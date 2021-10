Open data | l’Italia è sotto la Romania | Colao e Brunetta devono modernizzare il Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Quando si parla di beni comuni bisogna includere la “conoscenza, bene per sua natura globale e presupposto per la crescita della persona e per la sua piena partecipazione, in condizioni di eguaglianza alla vita politica, economica e sociale del. A tutti deve essere garantito il diritto alla conoscenza, assicurando la libertà di espressione e il diritto a essere informati, anche attraverso l’accesso libero e gratuito alla rete.” È questo un passaggio fondamentale del nuovo statuto del M5s, che definisce i Beni Comuni come prima stella. È ormai cultura diffusa nel folto gruppo di attivisti digitali che il passaggio epocale per realizzare il bene comune della conoscenza passa attraverso gli. Distribuire dati della pubblica amministrazione in formato aperto, accessibile e riutilizzabile è oggi una svolta fondamentale che dà ...