Non ci sono corazzate in Serie A, questo fa sognare i tifosi del Napoli (Di martedì 19 ottobre 2021) È forse addirittura dai tempi di Mazzarri che in città e non solo s’attende che il Napoli sia pronto a vincere qualcosa di più importante della Coppa Italia. sono passati dieci anni. E anche se a volte è sembrato che gli azzurri stessero sempre lì, fermi sulla stessa mattonella del gioco dell’oca, la realtà dice di un’evoluzione progressiva, che ha avuto i suoi punti d’apice e che ha avuto, come è normale che sia, qualche passaggio a vuoto. La fortuna (o forse sarebbe più corretto parlare di bravura) è che si è riusciti ad attutire sempre al meglio le pur poche scelte sbagliate. E così Benitez fu la chiave di volta per l’internazionalizzazione della squadra e del brand, Sarri la scommessa che per poco non portò quel gruppo, costruito da Rafa, sul tetto d’Italia, Ancelotti l’ambizione di rilanciare in un momento in cui, dopo l’albergo di Firenze, tutta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) È forse addirittura dai tempi di Mazzarri che in città e non solo s’attende che ilsia pronto a vincere qualcosa di più importante della Coppa Italia.passati dieci anni. E anche se a volte è sembrato che gli azzurri stessero sempre lì, fermi sulla stessa mattonella del gioco dell’oca, la realtà dice di un’evoluzione progressiva, che ha avuto i suoi punti d’apice e che ha avuto, come è normale che sia, qualche passaggio a vuoto. La fortuna (o forse sarebbe più corretto parlare di bravura) è che si è riusciti ad attutire sempre al meglio le pur poche scelte sbagliate. E così Benitez fu la chiave di volta per l’internazionalizzazione della squadra e del brand, Sarri la scommessa che per poco non portò quel gruppo, costruito da Rafa, sul tetto d’Italia, Ancelotti l’ambizione di rilanciare in un momento in cui, dopo l’albergo di Firenze, tutta ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Questa giornata segna un punto di non ritorno. Ci sono tante brave persone tra i miei ex colleghi 5s ed in altri p… - borghi_claudio : Dovete imparare a muovervi e combattere anche quando la cosa non vi tocca. Quanti sono i lavoratori dipendenti o st… - ladyonorato : Il #PD ha stravinto questa tornata elettorale grazie alla perdita di credibilità e rappresentatività del centrodest… - alfy50097182 : @fattoquotidiano Leggendo alcuni commenti non riesco a capire come tante persone sono così ottuse da non rendersi c… - sissiari : RT @Flavia_InTheSky: soleil è letale, è pericolosissima. con quegli occhi ti rapisce. mi sono sentita sposata. sto poveraccio non c'aveva p… -