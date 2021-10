Nocera Inferiore, treni soppressi: Torquato scrive alla Regione (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato questa mattina ha firmato una nota in merito alla questione della soppressione delle corse dei treni Nocera – Napoli e le relative problematiche dei pendolari. La nota è stata indirizzata ai sindaci dei Comuni dell’ Agro Nocerino Sarnese e a Luca Cascone, Consigliere Regionale con delega ai Trasporti e alla Mobilità. “Come certamente noto da alcuni giorni non si effettuano più alcune corse di treni che da prima mattina vanno da Nocera a Napoli, con serio pregiudizio per l’ampia utenza di pendolari (lavoratori e studenti) – scrive il sindaco di Nocera Inferiore – Poiché vi è serio e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di, Manlioquesta mattina ha firmato una nota in meritoquestione dellaone delle corse dei– Napoli e le relative problematiche dei pendolari. La nota è stata indirizzata ai sindaci dei Comuni dell’ Agro Nocerino Sarnese e a Luca Cascone, Consigliere Regionale con delega ai Trasporti eMobilità. “Come certamente noto da alcuni giorni non si effettuano più alcune corse diche da prima mattina vanno daa Napoli, con serio pregiudizio per l’ampia utenza di pendolari (lavoratori e studenti) –il sindaco di– Poiché vi è serio e ...

